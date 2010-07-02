Апеляційний суд Києва залишив Макаренка під вартою

Апеляційний суд міста Києва залишив у силі рішення Печерського районного суду столиці від 24 червня, який обрав для колишнього голови Державної митної служби Анатолія МАКАРАЕНКА міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у резулятивній частині ухвали, яку проголосила сьогодні колегія Апеляційного суду.

Як зазначається у документі, «заслухавши пояснення сторін, суд вирішив постанову Печерського райсуду від 24 червня про обрання А.МАКАРЕНКУ міри запобіжного заходу залишити без змін».

Повний текст ухвали сторони-учасниці процесу можуть отримати не раніше вівторка-середи наступного тижня.

Як повідомляв УНІАН, 11 червня голова СБУ Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ заявив, що Служба безпеки України порушила кримінальну справу за фактом нанесення державі Україна збитків у зв`язку з рішенням Стокгольмського арбітражу за позовом компанії “РосУкрЕнерго” до НАК “Нафтогаз України”.

23 червня Головне слідче управління СБУ порушило проти екс-голови Державної митної служби А.МАКАРЕНКА кримінальну справу за фактом службової недбалості.

СБУ викликала А.МАКАРЕНКА 23 червня як свідка у кримінальній справі про незаконне митне оформлення газу, що належав компанії "РосУкрЕнерго", і який згідно з угодою з російським ВАТ "Газпром" було продано НАК "Нафтогаз України".

Після допиту А.МАКАРЕНКУ пред`явили постанову про затримання.

Печерський районний суд Києва 25 червня виніс постанову про обрання щодо А.МАКАРЕНКА запобіжного заходу у вигляді арешту терміном на два місяці.