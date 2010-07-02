Апеляційний суд Києва залишив Макаренка під вартою
Пояснення заслухали, але...
|Екс-голова Держмитслужби Анатолій Макаренко
Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у резулятивній частині ухвали, яку проголосила сьогодні колегія Апеляційного суду.
Як зазначається у документі, «заслухавши пояснення сторін, суд вирішив постанову Печерського райсуду від 24 червня про обрання А.МАКАРЕНКУ міри запобіжного заходу залишити без змін».
Повний текст ухвали сторони-учасниці процесу можуть отримати не раніше вівторка-середи наступного тижня.
Як повідомляв УНІАН, 11 червня голова СБУ Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ заявив, що Служба безпеки України порушила кримінальну справу за фактом нанесення державі Україна збитків у зв`язку з рішенням Стокгольмського арбітражу за позовом компанії “РосУкрЕнерго” до НАК “Нафтогаз України”.
23 червня Головне слідче управління СБУ порушило проти екс-голови Державної митної служби А.МАКАРЕНКА кримінальну справу за фактом службової недбалості.
СБУ викликала А.МАКАРЕНКА 23 червня як свідка у кримінальній справі про незаконне митне оформлення газу, що належав компанії "РосУкрЕнерго", і який згідно з угодою з російським ВАТ "Газпром" було продано НАК "Нафтогаз України".
Після допиту А.МАКАРЕНКУ пред`явили постанову про затримання.
Печерський районний суд Києва 25 червня виніс постанову про обрання щодо А.МАКАРЕНКА запобіжного заходу у вигляді арешту терміном на два місяці.