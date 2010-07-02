«Осінній виборчий забіг за новими правилами: хто виграє – влада чи народ?»
У понеділок, 5 липня, о 14:00 в медіа-холі інформаційного агентства «ІнтерМедіа консалтинг» (вул. Богдана Хмельницького, 17/52а, бізнес-центр «Леонардо»), відбудеться прес-конференція на тему: «Осінній виборчий забіг за новими правилами: хто виграє – влада чи народ?»Учасники прес-конференції:
– Віталій ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ – головний координатор Громадянської кампанії «Форум порятунку Києва»;
– Олександр ЧЕРНЕНКО – голова правління Комітету виборців України ;
– Олег ЗАРУБІНСЬКИЙ – народний депутат України від фракції «Блок Литвина».
1 липня 2010 року Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект Закону «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів», який викликав неоднозначні оцінки в суспільстві.
Зокрема, документ передбачає перехід до змішаної системи виборів: 50% депутатів обиратимуться за партійними списками, 50% - в мажоритарних округах.
Законом забороняється брати участь у місцевих виборах блокам політичних партій.
Норма про обов’язкове висунення суб’єктів виборчого процесу політичними партіями поширюється не тільки на кандидатів у депутати місцевих рад, але й на кандидатів на посади мерів. Тепер кандидати на посаду мера не зможуть балотуватися самостійно – їх повинні будуть висувати місцеві партійні осередки.
Окрім того, у майбутніх місцевих виборах, що відбудуться 31 жовтня 2010 року, забороняється брати участь партійним організаціям, які зареєструвались після 31 жовтня 2009 року.
У законопроекті йдеться, що чергові місцеві вибори призначаються не пізніше, ніж за 60 днів до дня виборів, а виборчий процес розпочинається за 50 днів до них.
За законопроект №6601, автором якого є голова фракції Партії регіонів у Верховній Раді України Олександр ЄФРЕМОВ, проголосували 246 народних депутатів (Партія регіонів – 169, БЮТ – 19, НУ–НС – 8, КПУ – 27, Блок Литвина – 19, позафракційних – 4).
Прес-конференція транслюватиметься в режимі он-лайн на сайті www.imk.com.ua Вхід на прес-конференцію за журналістськими посвідченнями. Для контактів: Стрижаченко Ольга, телефони: (050)826-95-22, (044)581-77-37; e-mail: Черняховський Віталій, телефони: (044)228-55-33, (068)833-33-33;
Вхід на прес-конференцію за журналістськими посвідченнями.
Для контактів: Стрижаченко Ольга, телефони: (050)826-95-22, (044)581-77-37; e-mail:pr@imk.com.ua;
Черняховський Віталій, телефони: (044)228-55-33, (068)833-33-33;www.forumspaskiev.org.ua; e-mail: forumspaskiev@mail.ru