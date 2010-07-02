У понеділок, 5 липня, о 14:00 в медіа-холі інформаційного агентства «ІнтерМедіа консалтинг» (вул. Богдана Хмельницького, 17/52а, бізнес-центр «Леонардо»), відбудеться прес-конференція на тему: «Осінній виборчий забіг за новими правилами: хто виграє – влада чи народ?» Учасники прес-конференції:

– Віталій ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ – головний координатор Громадянської кампанії «Форум порятунку Києва»;

– Олександр ЧЕРНЕНКО – голова правління Комітету виборців України ;

– Олег ЗАРУБІНСЬКИЙ – народний депутат України від фракції «Блок Литвина».

1 липня 2010 року Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект Закону «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів», який викликав неоднозначні оцінки в суспільстві.

Зокрема, документ передбачає перехід до змішаної системи виборів: 50% депутатів обиратимуться за партійними списками, 50% - в мажоритарних округах.

Законом забороняється брати участь у місцевих виборах блокам політичних партій.

Норма про обов’язкове висунення суб’єктів виборчого процесу політичними партіями поширюється не тільки на кандидатів у депутати місцевих рад, але й на кандидатів на посади мерів. Тепер кандидати на посаду мера не зможуть балотуватися самостійно – їх повинні будуть висувати місцеві партійні осередки.

Окрім того, у майбутніх місцевих виборах, що відбудуться 31 жовтня 2010 року, забороняється брати участь партійним організаціям, які зареєструвались після 31 жовтня 2009 року.

У законопроекті йдеться, що чергові місцеві вибори призначаються не пізніше, ніж за 60 днів до дня виборів, а виборчий процес розпочинається за 50 днів до них.

За законопроект №6601, автором якого є голова фракції Партії регіонів у Верховній Раді України Олександр ЄФРЕМОВ, проголосували 246 народних депутатів (Партія регіонів – 169, БЮТ – 19, НУ–НС – 8, КПУ – 27, Блок Литвина – 19, позафракційних – 4).