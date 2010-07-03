Тимошенко у Кракові розказала про «спеціальну місію жінки»

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що спеціальна місія жінки - “нести у цинічний світ політики, цинічний світ бізнесу свою складову честі, совісті, добра, відповідальності”, від чого світу “обов’язково стане краще”.

Як повідомляє офіційний сайт Ю.ТИМОШЕНКО, про це вона сказала сьогодні під час дискусії на Зустрічі високого рівня у Кракові.

Як зауважила лідер БЮТ, жінка “філігранно володіє інтелектуальними знаннями. Але в той же час привносить в кожну справу душу, тепло, справедливість, честь, відповідальність. І тому боротьба чоловіків більше виглядає як боротьба за владу, а боротьба жінок виглядає більше як боротьба за справедливість, за гармонію, за правду. І, власне, поєднання цих двох складових в гармонійному союзі може народити нову якість для світу”.

“Якщо ми говоримо, що світ далекий від досконалості, то він недосконалий саме тому, що у багатьох сферах і напрямках нашого життя не вистачає якісної жіночої складової. Так само, як народити дитину природнім шляхом не може чоловік без жінки, а жінка без чоловіка, так само і більш досконалий світ неможливо народити, якщо не буде гармонійного чоловічого і жіночого начала у вдосконаленні цього світу”, зазначила вона.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, вона “пройшла у своїй країні немаленькі випробування, у тому числі і революціями, і владою, і репресіями, і в’язницею, і опозицією”. “По суті, я встигла за короткий термін перебування у політиці відчути на своєму власному житті як відповідальність влади, так і жорстокість влади по відношенню до опозиції. Як свідчить історія, зокрема, Помаранчевої революції, там де чоловіки бувають непослідовними, жінки послідовні, там, де чоловіки ламаються, жінки можуть стояти, там, де чоловіки йдуть на сумнівні компроміси, жінки можуть зробити ці компроміси сумісними з цінностями. Тому складне у нас завдання, дорогі жінки, ще й тому, що наш досвід говорить про те, що пройти у світ великої високої політики, у світ високого великого бізнесу, у світ ефективного громадянського суспільства нам з вами потрібно мати на порядок більше сил, інтелекту, впевненості, віри, переконань, ніж це потрібно чоловікам”, - сказала вона.

Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що покладає великі сподівання на “сьогоднішнє зібрання демократичної спільноти, тому що один з пунктів порядку денного – це складання Дорожньої карти, як зробити всі інституції за зміцнення демократії у світі більш ефективними”.

Лідер БЮТ висловила переконання, що сьогодні для України це “ефективна складова порядку денного, тому що сьогодні в Україні змінилася влада після Помаранчевої революції і ми спостерігаємо, як починає повертатися після свободи (а ми зробили добрий ковток свободи після пострадянського засилля) авторитаризм в нашу країну. І для того, щоб не бути як представник опозиції необ’єктивною, я вам наведу тільки дві цитати. Перша цитата арем`єр-міністра нашої країни: "Не жіноча справа займатися реформами" і друга цитата Президента України: "Жінка мусить піти на кухню". Це тільки те, що стосується жінок, а насправді це стосується України. Тому я хочу сьогодні зробити свій внесок у певні поради, як боротися за демократію насправді і як насправді демократіям перемагати, об’єднуючи зусилля і жінок, і чоловіків”.