Парламентський форум Спільноти демократій ухвалив резолюцію по Україні

Парламентський форум Спільноти демократій, який щойно завершився в Кракові (Польща) ухвалив окрему резолюцію щодо ситуації в Україні.

Про це в ексклюзивному коментарі УНІАН повідомив віце-прем`єр-міністр – міністр закордонних справ опозиційного уряду Борис ТАРАСЮК.

"Ця політична резолюція була схвалена всіма парламентарями з усіх країн світу, які входять до Парламентського форуму. Зокрема, хотів би виділити наступне. Ці резолюції схвалені консенсусом депутатами, присутніми на форумі. Українська влада закликається підтримувати демократичні принципи і верховенство права з особливим наголосом на свободу висловлювань і мирних зібрань в Україні", - повідомив Б.ТАРАСЮК.

Крім того, за його словами, Парламентський форум Спільноти демократій закликає коаліцію більшості і уряд не підривати незалежність судової гілки влади. "Міститься заклик провести вільні і справедливі місцеві вибори 31 жовтня 2010 року. Парламентський форум закликає українську владу направити на експертизу до Венеціанської комісії проект закону щодо місцевих виборів, який був схвалений Верховною Радою в першому читанні", - зауважив віце-прем`єр опозиційного уряду.

Б.ТАРАСЮК також повідомив, що Парламентський форум Спільноти демократій висловив стурбованість щодо політичних залякувань представників опозиції в Україні. "Резолюція також містить заклик здійснити економічні реформи, які були б спрямовані, зокрема, на боротьбу з корупцією. Крім того, Парламентський форум закликає українську владу сприяти створенню умов для діяльності громадянського сектору в Україні, а також не вдаватися до заяв, які можуть викликати розпалювання етнічної нетерпимості і розділення суспільства в Україні", - додав він.

За словами віце-прем`єра опозиційного уряду, парламентарі Спільноти демократій закликають українську владу не втручатися в діяльність українських і міжнародних урядових інституцій, що функціонують на території України. "Парламентарі закликають чинну українську владу продовжувати та підтримувати існуючі регіональні інститути, які спрямовані на розвиток міжнародної співпраці і захист демократії в регіоні Центральної та Східної Європи", - зазначив Б.ТАРАСЮК.

"Останнім пунктом цієї резолюції Парламентський форум закликає всі уряди, які беруть участь в діяльності Спільноти демократій, постійно відслідковувати ситуацію з демократичними процесами в Україні", - розповів віце-прем`єр опозиційного уряду.

Б.ТАРАСЮК повідомив, що як учасник Парламентського форуму направить цю резолюцію українському уряду, Президенту Віктору ЯНУКОВИЧУ, Верховній Раді та опозиційному уряду.