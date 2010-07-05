Янукович привітав «Шахтар»

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ привітав гравців, тренерів, керівників та уболівальників футбольного клубу “Шахтар” (Донецьк) із здобуттям Суперкубку України.

“Щиро вітаю вас з черговою перемогою у сезоні 2009/2010 – здобуттям Суперкубка України з футболу”, - йдеться у привітанні В.ЯНУКОВИЧА, текс якого оприлюднений на сайті глави держави.

За словами Президента, йому “надзвичайно приємно, що з року в рік футбольний клуб “Шахтар” виборює важливі спортивні перемоги”.

“На високому професійному рівні команда продемонструвала власну гру і тренерську стратегію, здобувши найпрестижніші національні трофеї у чемпіонаті та матчі за Суперкубок”, - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

На його переконання, сьогодні український футбол набуває особливого значення в суспільному житті. “Загострюється конкуренція між клубами, створюється сучасна інфраструктура, розробляються і утверджуються нові методики гри. У цьому, безперечно, є велика заслуга керівників, тренерів, усіх працівників клубу”, - заявив глава держави.

Він також висловив упевненість, що “від успіху кожної української команди залежатиме успіх національної збірної команди України у фінальній частині чемпіонату Європи 2012 року з футболу”.

В.ЯНУКОВИЧ побажав гравцям, тренерам та керівникам ФК “Шахтар” щастя, здоров`я та спортивної удачі у подальших іграх.

Як повідомляв УНІАН, учора, 4 липня, чемпіон України сезону 2009/2010 років футбольний клуб “Шахтар” (Донецьк) із рахунком 7:1 переграв володаря кубку України сезону 2009/2010 футбольний клуб “Таврія” (Сімферополь) у матчі за Суперкубок України.