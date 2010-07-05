У МВС бояться, що в Януковича можуть чимось кинути

Мітингувальників на заходах з Президентом України Віктором Януковичем відтісняли тому, що вони могли щось кинути в главу держави. Таке припущення в інтерв`ю ЛігаБізнесІнформ висловив головний радник Міністра внутрішніх справ Костянтин Стогній.

Так, К.Стогній, відповідаючи на запитання, чому в Києві і Львові, під час заходів із Президентом, співробітники міліції витісняли опозиційних мітингуючих, запускаючи на їх місце представників Партії регіонів, сказав: "Я цю тезу зустрічав у матеріалах. Я питав начальника київської міліції про це. Зрозуміло, що він може бути заангажований і відповість інакше. Але у кожному випадку потрібно розбиратися на місці. Мені головне, щоб був громадський порядок. Пам`ятаєте випадок із протестами проти продовження перебування російського флоту в Україні під Верховною Радою? Коли я дивлюся, що міліціонера б`ють порожніми пляшками по голові, то у мене внутрішньо з`являється протест. Міліціонери стоять, а їх б`ють. Так не можна!"

"Ось ви кажете, що бачили, як відтісняли мітингувальників. А я не бачив, наприклад. Може, це мій недогляд. Я бачив, що створюють оточення, щоб мітингувальники різних сторін між собою не воювали", - відзначив К.Стогній.

Реагуючи на репліку журналіста, що коли В.Янукович був в "Українському домі", мітингувальників відігнали до стадіону "Динамо", головний радник глави МВС сказав: "Одні говорять, що так і було, як говорите ви. У УДО (Управління держохорони) говорять, що є, наприклад, підозра на те, що люди з натовпу якимось предметом кинути хочуть, а тому їх потрібно відтіснити. Інші лояльно налаштовані: немає даних, що у них є якісь предмети. Але мені складно про це говорити, тому що охороною глави держави займається УДО".

При цьому К.Стогній ще раз підкреслив, що в заходах із Президентом основну функцію виконує саме УДО, а міліція лише підкоряється наказам. "І якщо міліції кажуть, що треба забезпечити коридор, то міліція повинна виконувати", - підкреслив К.Стогній.