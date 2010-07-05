Литвин каже, що до коаліції вже просяться кілька жінок

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН заявляє, що у парламенті є нові заяви від депутатів про входження до складу коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час брифінгу.

Водночас, за словами В.ЛИТВИНА, він особисто на даний час цих заяв не бачив. «Мені кажуть, що там є декілька заяв, але я їх не бачив, і кажуть, що вони стосуються жіночої частини парламенту», - сказав В.ЛИТВИН.