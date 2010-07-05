У Ющенка переживають, що гроші МВФ підуть спонсорам Януковича
Заява Нашої України
«Наша Україна» вимагає створення постійної незалежної від влади експертної комісії для контролю за використанням кредиту Міжнародного валютного фонду.
Про це йдеться у заяві партії, переданій агентству УНІАН.
«Масштабне нарощування державного боргу в умовах, коли на перший план у світі виходить саме проблема суверенних боргів, не можна назвати успіхом нинішньої влади. Адже запозичення сьогодні тягнуть за собою наслідки вже у найближчому майбутньому», - підкреслюють в партії.
У заяві зазначається, що попередній уряд уже продемонстрував, що схема «гроші в обмін на реформи» не виконується, і діяльність нової влади «реформаторів» встигла засвідчити, що вона не збирається діяти по-іншому.
«Уряд Юлії ТИМОШЕНКО уже використав понад 10 млрд. доларів кредитних коштів МВФ для латання бюджетних дірок і проведення президентської виборчої кампанії. При цьому не було здійснено жодних реформ, обумовлених їх наданням. У результаті – «легкі» гроші 2008-2009 років уже сьогодні зависли «дамокловим мечем» над Україною: з 2012 року їх потрібно «важко» повертати», - підкреслюють в «Нашій Україні».
У партії наголошують, що сьогодні уряд Миколи АЗАРОВА, декларуючи перед представниками МВФ згоду проведення реформ, насправді взяв курс на повернення до адміністративного управління економікою, що, можливо, і здатне дати короткостроковий ефект зниження бюджетного дефіциту за рахунок наступу на бізнес, проте уже в середньостроковій перспективі підірве потенціал зростання та інвестиційну привабливість вітчизняної економіки.
«Тому «Наша Україна» вимагає створення постійної незалежної від влади експертної комісії для контролю за використанням 15-мільярдного кредиту, який віддавати будуть змушені зовсім не ті, хто сьогодні витрачатиме, а мільйони українських громадян», - йдеться в заяві.
«Наша Україна» також закликає керівництво МВФ вжити усіх необхідних запобіжних заходів, аби унеможливити нецільове використання кредитних ресурсів, серед яких: погашення короткострокових кредитів перед російськими комерційними структурами, які були використані для покриття дефіциту державного бюджету, а також розрахунки за рахунок української держави перед спонсорами виборчої кампанії Віктора ЯНУКОВИЧА.
«В іншому випадку постане питання про те, з яких джерел Україна відшкодовуватиме «спалені» попереднім та чинним урядами десятки мільярдів кредитних доларів – «легких» для них, проте «важких» для економіки і громадян України», - наголошується в заяві.
Довідка УНІАН. МВФ у листопаді 2008 року схвалив для України дворічну програму на загальну суму 16,4 млрд. дол. і надав перший транш кредиту у розмірі 4,5 млрд. дол.
Усього в рамках реалізації програми Україна одержала три транші кредиту МВФ на суму близько 11 млрд. дол. Надання четвертого траншу очікувалося в листопаді у розмірі 3,8 млрд. дол. за підсумками третього перегляду програми співпраці.
Місія МВФ завершила роботу в Україні наприкінці жовтня 2009 року, при цьому якихось позитивних заяв про завершення перегляду зроблено не було.
3 липня 2010 року МВФ оголосив про досягнення на рівні експертів домовленості про виділення Україні позики на суму 14,9 млрд. дол.