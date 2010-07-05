У Ющенка переживають, що гроші МВФ підуть спонсорам Януковича

«Наша Україна» вимагає створення постійної незалежної від влади експертної комісії для контролю за використанням кредиту Міжнародного валютного фонду.

Про це йдеться у заяві партії, переданій агентству УНІАН.

«Масштабне нарощування державного боргу в умовах, коли на перший план у світі виходить саме проблема суверенних боргів, не можна назвати успіхом нинішньої влади. Адже запозичення сьогодні тягнуть за собою наслідки вже у найближчому майбутньому», - підкреслюють в партії.

У заяві зазначається, що попередній уряд уже продемонстрував, що схема «гроші в обмін на реформи» не виконується, і діяльність нової влади «реформаторів» встигла засвідчити, що вона не збирається діяти по-іншому.

«Уряд Юлії ТИМОШЕНКО уже використав понад 10 млрд. доларів кредитних коштів МВФ для латання бюджетних дірок і проведення президентської виборчої кампанії. При цьому не було здійснено жодних реформ, обумовлених їх наданням. У результаті – «легкі» гроші 2008-2009 років уже сьогодні зависли «дамокловим мечем» над Україною: з 2012 року їх потрібно «важко» повертати», - підкреслюють в «Нашій Україні».

У партії наголошують, що сьогодні уряд Миколи АЗАРОВА, декларуючи перед представниками МВФ згоду проведення реформ, насправді взяв курс на повернення до адміністративного управління економікою, що, можливо, і здатне дати короткостроковий ефект зниження бюджетного дефіциту за рахунок наступу на бізнес, проте уже в середньостроковій перспективі підірве потенціал зростання та інвестиційну привабливість вітчизняної економіки.

«Тому «Наша Україна» вимагає створення постійної незалежної від влади експертної комісії для контролю за використанням 15-мільярдного кредиту, який віддавати будуть змушені зовсім не ті, хто сьогодні витрачатиме, а мільйони українських громадян», - йдеться в заяві.

«Наша Україна» також закликає керівництво МВФ вжити усіх необхідних запобіжних заходів, аби унеможливити нецільове використання кредитних ресурсів, серед яких: погашення короткострокових кредитів перед російськими комерційними структурами, які були використані для покриття дефіциту державного бюджету, а також розрахунки за рахунок української держави перед спонсорами виборчої кампанії Віктора ЯНУКОВИЧА.

«В іншому випадку постане питання про те, з яких джерел Україна відшкодовуватиме «спалені» попереднім та чинним урядами десятки мільярдів кредитних доларів – «легких» для них, проте «важких» для економіки і громадян України», - наголошується в заяві.

Довідка УНІАН. МВФ у листопаді 2008 року схвалив для України дворічну програму на загальну суму 16,4 млрд. дол. і надав перший транш кредиту у розмірі 4,5 млрд. дол.

Усього в рамках реалізації програми Україна одержала три транші кредиту МВФ на суму близько 11 млрд. дол. Надання четвертого траншу очікувалося в листопаді у розмірі 3,8 млрд. дол. за підсумками третього перегляду програми співпраці.

Місія МВФ завершила роботу в Україні наприкінці жовтня 2009 року, при цьому якихось позитивних заяв про завершення перегляду зроблено не було.

3 липня 2010 року МВФ оголосив про досягнення на рівні експертів домовленості про виділення Україні позики на суму 14,9 млрд. дол.