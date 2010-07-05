В Україні побільшає несертифікованої їжі?

Держспоживстандарт України підтримує необхідність створення в Україні нової системи контролю якості та безпеки продовольчої продукції.

Як повідомили УНІАН у прес-службі комітету, про це заявив голова комітету Олег ПОВОЛОЦЬКИЙ у ході розширеного засідання колегії Держспоживстандарту 1 липня ц.р.

За його словами, така система контролю має бути створена на базі європейського досвіду, який передбачає ухвалення ряду технічних регламентів на харчову продукцію, впровадження стандартів «Кодексу Аліментаріус» і створення відповідної національної сучасної інфраструктури. При цьому О.ПОВОЛОЦЬКИЙ підкреслив важливість дотримання зобов`язань, які взяла на себе України в рамках СОТ.

«Керівництво Держспоживстандарту вважає за доцільне застосувати виважений підхід, який базується на поетапному скороченні впродовж 2010–2011 рр. переліку харчової продукції, яка підлягає обов`язковій сертифікації», - зазначається в повідомленні прес-служби.

У Держспоживстандарті нагадали, що в травні 2010 р. комітет подав до Мінекономіки розроблені проекти законів («Про державний ринковий нагляд», «Про загальну безпеку продукції», «Про відповідальність постачальника за дефектну продукцію», «Про внесення змін до деяких Законів України»), які спрямовані на недопущення на український ринок неякісної продукції й на забезпечення належного рівня якості та конкурентоспроможності вітчизняних товарів.