Цікаво подивитися, як Тимошенко керуватиме Києвом

Блоку Юлії Тимошенко не вдасться добитися перевиборів до Київської міської ради. Таку думку в інтерв`ю тижневику «Дзеркало тижня» висловив депутат Київради (пройшов за списками БЮТ) Андрій ІВАНОВ.

Даючи прогноз розвиткові ситуації в Київраді, він повідомив, що «опозиція в особі БЮТ так чи інакше буде впродовж усього терміну. Виходячи з цілей БЮТ - це їм необхідно. Щодо всіх решти я можу припускати, що крім більшості чітко оформиться група, яка не входитиме ні в більшість, ні в опозицію».

При цьому він додав, що, «звісно, залишаться на порядку денному спроби БЮТ провести референдум про недовіру мерові, а також переформатувати більшість за рахунок імперативного мандата, замінити секретаря ради. Але в ідеалі - добитися перевиборів», на запитання «чи реально це?», він уточнив, «думаю, що ні».

Водночас, у разі дострокових перевиборів мера єдиним кандидатом, який гарантовано міг би перемогти, А.ІВАНОВ визнав Юлію ТИМОШЕНКО. "Я б її підтримав, - зазначив депутат-бізнесмен і пояснив. - Мені було б цікаво подивитися, наскільки вона - успішний політик - успішно справлятиметься з вирішенням господарських питань у столиці".

*** А.ІВАНОВ очолює «Київську інвестиційну групу», якій сьогодні приписують більш як дві тисячі га столичної землі, а також великі пакети акцій на стратегічних підприємствах столиці - «Київенергохолдинг», «Хліб Києва», банк «Хрещатик».