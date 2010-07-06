У Тимошенко придумали, як залишити Фірташа з носом

Народні депутати Сергій СОБОЛЄВ і Роман ЗВАРИЧ пропонують зобов`язати Кабінет міністрів України заборонити НАК «Нафтогаз України» використовувати природний газ, призначений для споживання в Україні, а також обігові та інші кошти компанії для погашення будь-яких боргових зобов`язань перед компанією RosUkrEnergo відповідно до рішень міжнародних судових інстанцій.

Проект відповідної постанови Верховної Ради (№6656 від 5 липня) оприлюднено на сайті парламенту.

Разом із тим депутати пропонують зобов`язати Міністерство юстиції України, у разі видачі судом України виконавчого листа щодо рішення Арбітражного інституту Стокгольмської торгової палати у справі НАК «Нафтогаз України» проти RosUkrEnergo, звернутися до Арбітражного інституту Стокгольмської торгової палати з проханням надати роз`яснення щодо способу виконання зазначеного судового рішення.

Крім того, депутати пропонують заборонити Кабінету міністрів України використовувати бюджетні кошти й кошти, надані Україні міжнародними фінансовими організаціями, для погашення будь-яких боргових зобов`язань НАК «Нафтогаз України» перед RosUkrEnergo відповідно до рішень міжнародних судових інстанцій.

Також депутати пропонують заборонити Кабінету міністрів України без дозволу Верховної Ради України, оформленого відповідною постановою, здійснювати будь-які кроки щодо погашення боргових зобов`язань НАК «Нафтогаз України» перед RosUkrEnergo відповідно до рішень міжнародних судових інстанцій.

Нагадаємо, 8 червня ц.р. Арбітражний інститут Стокгольмської торгової палати зобов`язав НАК «Нафтогаз України» повернути RosUkrEnergo 11 млрд. куб. м газу і надати додатковий обсяг газу в розмірі 1,1 млрд. куб. м як неустойку за порушення умов контракту.

1 липня Верховна Рада створила тимчасову слідчу комісію для розслідування підсумків рішення Стокгольмського арбітражу.