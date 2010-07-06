Майже вся фракція БЮТ залишила сесійний зал парламенту

Майже вся фракція Блоку Юлії Тимошенко покинула сесійний зал Верховної Ради України.

Як повідомили УНІАН у фракції БЮТ, народні депутати не бачать потреби перебувати в сесійній залі, оскільки жодної з поправок, яка пропонується представниками опозиції до проекту закону «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» не підтримано.

Народний депутат України Дмитро ШЛЕМКО (фракція БЮТ) зібрав картки народних депутатів зі своєї фракції і покинув сесійну залу.

На даний час від фракції БЮТ залишився народний депутат України Валерій СУШКЕВИЧ, який наполягає на розгляді своїх поправок, а також ті депутати з цієї фракції, які входять до складу коаліції.

З фракції НУ-НС також в залі залишилося 8 народних депутатів. Серед них народні депутати України Юрій КАРМАЗІН, Ксенія ЛЯПІНА, Олександр ЧОРНОВОЛЕНКО, які також наполягають на своїх поправках, але сесійна зала не підтримує їхні поправки до законопроекту.

На даний час розглянуто майже 400 поправок із 671.