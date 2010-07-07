Тимошенко про Комітет захисту, канікули і катастрофічні угоди
"Роль КЗУ важко переоцінити"
Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО заявляє про необхідність максимальної консолідації зусиль опозиційних сил, які увійшли до Комітету захисту України, для недопущення підписання під час відпускної кампанії та політичних канікул угод з Російською Федерацією про інтеграцію українських та російських підприємств.
Як повідомляє офіційний сайт Ю.ТИМОШЕНКО, про це лідер БЮТ заявила вчора на прес-конференції у Тернополі.
"Безумовно, на літній період заплановано діючою владою підписання цілої низки угод про створення спільних підприємств з Російською Федерацією по багатьох напрямках розвитку України, включаючи ключові енергетичні підприємства, авіабудівництво, включаючи наші транспортні магістралі і мережі", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.
На думку екс-прем`єра, у цьому процесі роль Комітету захисту України важко переоцінити.
"Надзвичайно важливо, щоб Комітети захисту України, як створено в Києві і регіонах, були не декларативними органами, а щоб вони були працездатними, дієздатними і щоб вони були системою захисту України від всіх цих подій, які для нас є просто нищівними", - наголосила вона.