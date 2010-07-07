Попов каже, що обшук в кабінеті Довгого пройшов повз нього

Першого заступника голови Київської міської державної адміністрації Олександра ПОПОВА повідомили про присутність у мерії працівників СБУ, які вилучають документи, які стосуються рішень Київради минулих років щодо земельних питань.

Про це О.ПОПОВ повідомив в ексклюзивному коментарі УНІАН.

«Після того, коли з`явилися представники правоохоронних органів, безперечно, що мені зателефонували і сказали, що йдеться про земельні питання, тобто про перевірку за рішенням земельних питань, які розглядалися в попередні роки», - сказав О.ПОПОВ.

Перший заступник голови КМДА підкреслив, що йому невідомі подробиці проведення обшуку, а також, які документи чи предмети були вилучені з кабінету секретаря Київради Олеся ДОВГОГО. «Я чесно – не знаю», - сказав він.

О.ПОПОВ пояснив, що сьогодні проводив виїзну нараду з питань підготовки візиту в Україну патріарха РПЦ КИРИЛА. «Тому це все (обшук) пройшло повз мене, я приїхав в обід, а цей факт уже відбувся. Це вся інформація, яку я маю своєму розпорядженні», - підкреслив О.ПОПОВ.

Як повідомляв УНІАН, за даними прес-центру СБУ, слідчі СБУ сьогодні здійснюють передбачені законом слідчі дії – виїмку необхідних слідчим документів у службових кабінетах чиновників Київської міської державної адміністрації в рамках розслідування кримінальної справи, яку порушено за фактом несанкціонованих дій з інформацією, що зберігається в електронному вигляді.

Справу порушено згідно з ч.1 ст.362 Кримінального кодексу України (несанкціоновані дії з інформацією, що обробляється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах, комп`ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, скоєні особою, що має право доступу до неї, – УНІАН).

Також в СБУ спростували інформацію про те, що вказані дії нібито стосуються заступника київського міського голови, секретаря Київради О.ДОВГОГО.