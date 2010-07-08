БЮТ може ініціювати завтра відставку Тігіпка

Народний депутат України Наталія КОРОЛЕВСЬКА не виключає, що фракція БЮТ може ініціювати в п`ятницю розгляд питання про відставку Сергія ТІГІПКА з посади віце-прем`єр-міністра України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила на прес-конференції.

За словами Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ, якби С.ТІГІПКО був «відповідальним політиком, то, припустившись такої колосальної помилки (йдеться про підготовлений проект Податкового кодексу – УНІАН), він повинен був би сам подати у відставку».

За її словами, фракція БЮТ не ухвалювала остаточного рішення про розгляд у п`ятницю питання про відставку С.ТІГІПКА. Водночас вона припускає, що таке рішення може бути ухвалено.

Говорячи про перспективи розгляду цього питання, Н.КОРОЛЕВСЬКА підкреслила, що відставка С.ТІГІПКА буде неможливою, «якщо коаліція визнає, що той Податковий кодекс, який він підготував, дійсно реформаторський документ, якщо коаліція визнає, що переговори з МВФ, які зайшли у глухий кут, – це нормальна ситуація».

Разом із тим, за її словами, «якщо коаліція розуміє, що це були глобальні й генеральні помилки на такому великому посту, то, напевно, буде ухвалено адекватне рішення».

Як повідомляв УНІАН, 5 липня у Верховній Раді було зареєстровано проект постанови про звільнення С.ТІГІПКА з посади віце-прем`єр-міністра. Автором проекту постанови, реквізити якої розміщено на сайті Верховної Ради, є народний депутат від БЮТ Ольга БОДНАР.

Згідно з пояснювальною запискою до документа, депутат наполягає на звільненні С.ТІГІПКА, оскільки його було призначено на посаду «з порушенням Регламенту Верховної Ради України, без обговорення в Комітеті з питань державного будівництва та місцевого самоврядування».

6 липня з трибуни Верховної Ради лідер фракції КПУ Петро СИМОНЕНКО заявив, що необхідно розглянути питання про відповідальність віце-прем`єр-міністра С.ТІГІПКА за непрофесійний проект Податкового кодексу.

Водночас лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ заявляв, що фракція ПР не підтримуватиме будь-які пропозиції про відставки міністрів.