Довгий каже, що СБУ до нього діла не має і ні з ким він не бився

Заступник Київського міського голови – секретар Київради Олесь ДОВГИЙ заявляє, що вчорашні дії СБУ у Київраді проводились у рамках спільної діяльності столичної влади та правоохоронних органів й особисто до нього жодного відношення не мають.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні, відкриваючи засідання Київради і коментуючи відповідну інформацію у ЗМІ.

О.ДОВГИЙ у своїй офіційній заяві наголосив, що заходи СБУ жодного відношення до нього особисто не мали, і це підтверджує офіційна заява прес-секретаря Служби безпеки Марини ОСТАПЕНКО.

Він заявив, що жодних вилучень документів та особистих речей з його кабінету вчора не було. Крім того, О.ДОВГИЙ підкреслив, що ніякого конфлікту і протистояння з представниками правоохоронних органів, про що повідомляли окремі ЗМІ, вчора не відбувалось.

«Оперативні заходи, що мали місце 7 липня, проводилися в рамках цілої низки слідчих дій, які є спільною і скоординованою діяльністю міської влади, СБУ та інших правоохоронних органів щодо встановлення істини по цілому переліку фактів зловживань у різних сферах», - заявив О.ДОВГИЙ.

За його словами, він особисто як секретар Київради та заступник Київського міського голови зацікавлений у встановленні позитивного іміджу Київради, а відтак – у встановленні істини по цілому ряду фактів, які повинні знайти підтвердження або бути спростовані і по яких зараз проводяться заходи правоохоронців в приміщеннях міськради.

Як повідомляв УНІАН, за даними прес-центру СБУ, слідчі СБУ 7 липня здійснювали передбачені законом слідчі дії – виїмку необхідних слідчим документів у службових кабінетах чиновників Київської міської державної адміністрації в рамках розслідування кримінальної справи, яку порушено за фактом несанкціонованих дій з інформацією, що зберігається в електронному вигляді.

Справу порушено згідно з ч.1 ст.362 Кримінального кодексу України (несанкціоновані дії з інформацією, що обробляється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах, комп`ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, скоєні особою, що має право доступу до неї).

Також в СБУ спростували інформацію про те, що вказані дії нібито стосуються О.ДОВГОГО.