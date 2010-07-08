Литвин підготував для Януковича «духовний подарунок»

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН стверджує, що вже приготував подарунок на ювілей Президенту України Віктору ЯНУКОВИЧУ, але розповість про нього тільки після дня народження.

Про це В.ЛИТВИН повідомив сьогодні в інтерв’ю журналістам.

Голова ВР зауважив, що він обов’язково привітає Президента України і приготував вже подарунок. «Але давайте домовимося, що я вам скажу вже після дня народження про нього», - сказав В.ЛИТВИН.

При цьому він зазначив, що подарунок «для нього дорогий» в плані того, що це пов’язано з духовністю.