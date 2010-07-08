У фракції ПР закликають не спекулювати на інсульті Полохала

Народний депутат від фракції Партії регіонів, перший заступник голови парламентського Комітету з питань освіти Максим ЛУЦЬКИЙ закликає своїх колег не політизувати ситуацію щодо хвороби голови цього комітету, депутата від БЮТ Володимира ПОЛОХАЛА.

Про це він заявив кореспонденту УНІАН.

М.ЛУЦЬКИЙ назвав безпідставними звинувачення з боку своїх колег-опозиціонерів, зокрема депутата від НУ-НС Олесі ОРОБЕЦЬ, що це саме з його вини В.ПОЛОХАЛО потрапив до лікарні з інсультом. "Мені шкода, що мої колеги по комітету досягли такого рівня цинізму та такого рівня підняти свої рейтинги, що роблять це за рахунок PR-у на хворобі іншої людини", - додав він. Народний депутат зауважив, що, Л.ОРОБЕЦЬ, звинувачуючи його у хворобі В.ПОЛОХАЛА, має навести конкретні факти, а не "розкидатися словами". "Такі заяви рівноцінні тому, що мене будуть звинувачувати у природній спеці, від якої щодня гинуть люди", - сказав він. М.ЛУЦЬКИЙ наголосив, що у разі продовження безпідставних звинувачень та "поливанні брудом" він змушений буде звернутися до суду з позовом щодо захисту своєї честі та гідності. "Нехай тоді, всі хто бажають засвітитися на темі хвороби пана ПОЛОХАЛА, роблять це не на телеекранах, а в суді. І раджу оперувати конкретними доказами, а не черговими емоційними заявами, які вже більше скидаються на мильні бульбашками", - додав він.

М.ЛУЦЬКИЙ також відкидає той факт, що хворобу В.ПОЛОХАЛА могли спричинити ті суперечки, які виникли останнім часом в комітеті навколо ухвалення низки законів, що стосуються освіти. За словами народного депутата, це досить природно, що члени комітету, які належать до різних фракцій і можуть мати різну точку зору, щодо того чи іншого проекту документа. "Якби розгляд кожного документа призводив до таких наслідків як у випадку з паном ПОЛОХАЛОМ, то погіршення здоров’я спостерігалося у кожного народного депутата", - додав він. М.ЛУЦЬКИЙ також наголосив, що можна було б продовжувати дискусію, навколо того, "хто, коли і як відвідує засідання комітету, та які точки зору відстоює навколо ухвалення того чи іншого документа", однак у випадку з хворобою голови Комітету ВР з питань освіти та науки "не хоче опускатися до рівня своїх опонентів та спекулювати на чужій біді".

Як повідомлялося, голова комітету ВР з питань освіти на науки В.ПОЛОХАЛО потрапив до лікарні з інсультом. При цьому народний депутат від НУ-НС Леся ОРОБЕЦЬ, звинуватила в причетності до цього першого заступника голови цього комітету ВР М.ЛУЦЬКОГО, зважаючи на ті суперечки, які існували між керівництвом комітету.