Томенко просить Ющенка підписати ”коаліційний” закон

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО закликає Президента Віктора ЮЩЕНКА підписати закон про внесення змін до державного бюджету щодо підвищення соціальних стандартів.

В інтерв’ю УНІАН М.ТОМЕНКО зазначив, що цей закон необхідно підписати для того, щоб з 1 квітня всі соціальні програми почали виконуватись.

За його словами, незважаючи на те, що цей документ далекий від «опозиційних прагнень більш дієвого механізму соціального захисту, це перший крок, який необхідно зробити».

М.ТОМЕНКО вважає, що все ж таки необхідно повернутись до питання підвищення соціальних стандартів за результатами першого півріччя і проіндексувати пенсії, зарплати, враховуючи реальну інфляцію.

Як повідомляв УНІАН, 15 березня ВР ухвалила урядовий варіант законопроекту про внесення змін до закону про державний бюджет України на 2007 рік, який передбачає підвищення мінімальної зарплати з 1 квітня до 420 грн. на місяць, з 1 липня - до 440 грн., з 1 жовтня - до 460 грн.

У зв`язку з цим Кабмін пропонує ВР збільшити доходи державного бюджету на 2007 рік на 4,6 млрд. грн. з 147,9 до 152,5 млрд. грн., витрати - на 7,6 млрд. грн. з 161,8 до 169,4 млрд. грн., дефіцит - на 3 млрд. грн. з 15,7 до 18,7 млрд. грн.

У запропонованому Президентом України В.ЮЩЕНКОМ законопроекті пропонується збільшити доходи бюджету на 2007 рік на 4,6 млрд. грн. з 147,9 до 152,5 млрд. грн., витрати - на 4,6 млрд. грн. з 161,8 до 166,4 млрд. грн., при незмінному дефіциті бюджету в 15,7 млрд. грн.

Того ж дня член фракції “Наша Україна” Павло ЖЕБРІВСЬКИЙ заявив, що фракція не голосуватиме за урядовий законопроект змін до державного бюджету на 2007 рік.

Він зазначив, що уряд передбачив у держбюджет на 2007 рік «невірні макропоказники», тобто занижений показник ВВП на 40 млрд. грн.

Як відомо, лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО закликала Президента накласти вето на урядовий законопроект.