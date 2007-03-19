Тимошенко закликає всім гуртом лікувати Ющенка

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО виступає проти переговорів Президента України з прем`єр-міністром і головою Верховної Ради.

Як заявила Ю.ТИМОШЕНКО в інтерв’ю “5 каналу”, Президент Віктор ЮЩЕНКО вкотре помиляється, коли вірить у порядність та чесність антикризової коаліції.

Лідер БЮТ зауважила: "Коли я почула, що Президент повертається до нового виконання Універсалу і до нового переговорного процесу з ЯНУКОВИЧЕМ, з МОРОЗОМ, а також до нового формату якоїсь широкої коаліції, я просто подумала, що у Президента гостра форма якогось політичного романтизму. Настільки гостра, що, мені здається, потрібно усім нам потрібно цю госьру форму романтизму лікувати. І це, до ечі, стосується не тільки позиції Президента, це стосується сьогодення і майбутнього України. Я думаю, що кожна людина, у тому числі і політик, має право на певну долю наївності в своєму житті, такої навіть дитячої наївності, але політики на наївність мають значно менше прав, ніж інший пересічний громадянин”.