Соболєв заявляє, що Хорошковський шантажує опозицію

Затримання колишнього заступника керівника НАК «Нафтогаз України» Ігоря ДІДЕНКА є прямим шантажем опозиції головою СБУ Валерієм ХОРОШКОВСЬКИМ.

Про це заявив заступник голови фракції БЮТ Сергій СОБОЛЄВ, повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ.

«Оскільки їм не вдалося зламати офіцера МАКАРЕНКА, який зараз знаходиться у камері з шістьма обвинуваченими у вбивствах, у зґвалтуваннях, з тим же відомим «колядником» ЗВАРИЧЕМ. Зрозуміло, що все це робилося з однією метою – морально і фізично зламати МАКАРЕНКА. Це їм не вдалося», - сказав він.

«Тепер вони використали цей досвід проти ДІДЕНКА», - додав С.СОБОЛЄВ.

Він наголосив, що СБУ не вдасться зламати І.ДІДЕНКА, як і екс-голову Державної митної служби Анатолія МАКАРЕНКА.

«ДІДЕНКО витримав роки у німецькій тюрмі і з піднятою головою вийшов звідти, довівши свою невинуватість. Я думаю, і нинішній владі не вдасться зламати його», - сказав народний депутат.

«У нас виходить, що всі ті, хто ДІДЕНКА колись здавав у німецьку в’язницю, тепер ходять у віце-прем’єрах - реформаторах, а ДІДЕНКУ, який довів свою невинуватість і захищав інтереси України, знову загрожує ув’язнення», - сказав С.СОБОЛЄВ.

«Ні у ХОРОШКОВСЬКОГО, ні у тих людей, яких він лобіює, нічого не вийде, адже МАКАРЕНКО вже довів, що справжні офіцери не здаються, бо це не такі «липові» офіцери, які з водіїв київських зоопарків безпосередньо керують СБУ, а це дійсно офіцери, які будуть триматися, незважаючи ні на що», - резюмував С.СОБОЛЄВ.

Як повідомляв УНІАН, 11 червня голова СБУ В.ХОРОШКОВСЬКИЙ заявив, що Служба безпеки України порушила кримінальну справу за фактом нанесення державі Україна збитків у зв`язку з рішенням Стокгольмського арбітражу за позовом компанії “РосУкрЕнерго” до НАК “Нафтогаз України”.

23 червня Головне слідче управління СБУ порушило проти екс-голови Держмитслужби А.МАКАРЕНКА кримінальну справу за фактом службової недбалості ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України

Сьогодні, 9 липня, СБУ затримала колишнього першого заступника голови НАК «Нафтогаз України» Ігоря ДІДЕНКА. За словами начальника прес-центру СБУ Марини ОСТАПЕНКО, затримання І.ДІДЕНКА відбулося у рамках проведення слідчих дій у кримінальній справі, яку було порушено стосовно нього 10 червня за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата чужого майна в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України.