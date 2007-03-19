Мороз та Тимошенко примушують Ющенка чекати

Щойно в Секретаріат Президента прибув виконуючий обов`язки міністра закордонних справ України Володимир Огризко. Про це передає кореспондент ForUm’у

Огризко відмовився прокоментувати журналістам, з якою метою він прибув на розширену зустріч Глави держави Віктора Ющенка з головою Верховної Ради України Олександром Морозом, Прем`єр-міністром України Віктором Януковичем і лідерами парламентських фракцій.

«Всі коментарі потім», - заявив він.

Незадовго до цього в будівлю Секретаріату Президента України прибув Прем`єр-міністр України Віктор Янукович.

Також у Секретаріат вже прибула координатор антикризової коаліції, керівник фракції Партії регіонів Раїса Богатирьова.

На даний момент ні голови парламенту, ні лідера БЮТ Юлії Тимошенко помічено не було.