Мороз та Тимошенко примушують Ющенка чекати
10:45, 19 березня 2007Політика
1365
У Секретаріаті збираються учасники зустрічі
|Володимир Огризко
Огризко відмовився прокоментувати журналістам, з якою метою він прибув на розширену зустріч Глави держави Віктора Ющенка з головою Верховної Ради України Олександром Морозом, Прем`єр-міністром України Віктором Януковичем і лідерами парламентських фракцій.
«Всі коментарі потім», - заявив він.
Незадовго до цього в будівлю Секретаріату Президента України прибув Прем`єр-міністр України Віктор Янукович.
Також у Секретаріат вже прибула координатор антикризової коаліції, керівник фракції Партії регіонів Раїса Богатирьова.
На даний момент ні голови парламенту, ні лідера БЮТ Юлії Тимошенко помічено не було.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter