Парламент сьогодні продовжить розгляд закону про референдум

У Верховній Раді розпочалося ранкове пленарне засідання.

Як передає кореспондент УНІАН, у сесійній залі для участі у засіданні зареєструвалися 423 народних депутати.

Як повідомляв УНІАН, депутати вирішили працювати сьогодні у пленарному режимі, щоб продовжити розгляд у другому читанні законопроекту “Про всеукраїнський референдум”.