Парламент сьогодні продовжить розгляд закону про референдум
10:13, 10 липня 2010Політика
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У залі - 423 нардепи
У Верховній Раді розпочалося ранкове пленарне засідання.
Як передає кореспондент УНІАН, у сесійній залі для участі у засіданні зареєструвалися 423 народних депутати.
Як повідомляв УНІАН, депутати вирішили працювати сьогодні у пленарному режимі, щоб продовжити розгляд у другому читанні законопроекту “Про всеукраїнський референдум”.
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