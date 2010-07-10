Парламент сьогодні продовжить розгляд закону про референдум

10:13, 10 липня 2010
Політика
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У залі - 423 нардепи

У Верховній Раді розпочалося ранкове пленарне засідання.

Як передає кореспондент УНІАН, у сесійній залі для участі у засіданні зареєструвалися 423 народних депутати.

Як повідомляв УНІАН, депутати вирішили працювати сьогодні у пленарному режимі, щоб продовжити розгляд у другому читанні законопроекту “Про всеукраїнський референдум”.

 

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