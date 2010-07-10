Нардепи відмовилися врізати свої повноваження

Народні депутати не підтримали поправки до законопроекту «Про всеукраїнський референдум», які звужують повноваження парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, ці поправки запропонував внести у проект закону народний депутат Дмитро ШПЕНОВ (фракція Партії регіонів).

Однією з цих поправок пропонувалося встановити, що на законодавчий референдум може виноситись питання щодо прийняття чи скасування закону України, а також щодо втрати чинності чи визнання не чинним закону України. Депутати відхили цю пропозицію.

Також вони не погодилися ще з однією поправкою Д.ШПЕНОВА, якою передбачалося, що закони, в тому числі щодо внесення змін до Конституції, рішення стосовно якого було прийнято на всеукраїнському референдумі, можуть бути змінені, скасовані, визнані такими, що втратили чинність або визнані не чинним на всеукраїнському референдумі, а Верховною Радою – не раніше як через 5 років після офіційного оголошення результатів відповідного всеукраїнського референдуму.

Як передає кореспондент УНІАН, за підтримку таких поправок не голосували не тільки народні депутати із опозиційних фракцій, але й депутати із фракцій КПУ та Блоку Литвина.

На даний час парламент розглянув близько 80 із 926 поправок до законопроекту.