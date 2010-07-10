Могильов зізнався: добирати в міліціонери найкращих він не може

Міністр внутрішніх справ України Анатолій МОГИЛЬОВ заявляє про недоцільність повної заміни особового складу міліції за грузинським досвідом з метою кардинального викорінення корупції в органах внутрішніх справ.

Про це А.МОГИЛЬОВ заявив напередодні в ефірі телеканалу «Інтер», відповідаючи на запитання, чи не бажає він скористатися досвідом Грузії, де з метою подолання корупції майже повністю змінили весь особовий склад міліції.

«Такий приклад для України є недоцільним», - сказав А.МОГИЛЬОВ,

Як пояснив міністр, це неможливо реалізувати, адже потребує величезних фінансових витрат з огляду на велику кількість осіб, які служать в міліції.

«Україна є набагато більшою, ніж Грузія. Окрім того, ми не можемо здійснити добір найкращих людей, оскільки у наших співробітників заробітна плата набагато менша – на близько 500 грн. – ніж в інших силових структурах», - пояснив А.МОГИЛЬОВ.