Єфремов запевняє, що у ПР є аргументи для колег по коаліції

Голова фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ не виключає, що ухвалення закону про всеукраїнський референдум буде перенесено на осінь.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні, відповідаючи на запитання журналістів.

«Я не виключаю такого варіанту», - сказав О.ЄФРЕМОВ.

За його словами, сьогодні ніхто не сумнівається у необхідності внесення змін до Конституції, і наразі тривають консультації, яким чином це можна зробити. «Я думаю, що найближчим часом ми знайдемо прийнятний для себе варіант», - сказав голова фракції Партії регіонів.

За словами О.ЄФРЕМОВА, це буде компромісний варіант для усіх фракцій. «У нас є аргументи, які ми можемо нашим колегам запропонувати для того, щоб знайти гідний компроміс», - сказав він.

Разом із тим О.ЄФРЕМОВ переконаний, що за будь-яких умов необхідно ухвалити закон про всеукраїнський референдум.