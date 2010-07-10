У парламенті почали розгляд спірного законопроекту

Народні депутати України розпочали розгляд законопроекту «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів».

Як передає кореспондент УНІАН, голова фракції БЮТ Ігор КИРИЛЕНКО наголосив, що фракція «категорично не підтримає даний законопроект».

Він підкреслив, що жодна пропозиція “бютівців” до цього проекту закону не врахована.

І.КИРИЛЕНКО наголосив, що фракція БЮТ виступає за пропорційну систему виборів з відкритими спискам.