Єфремов сподівається, що ВР ухвалить закон про місцеві вибори

Лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ сподівається, що Верховній Раді вдасться сьогодні ухвалити в цілому Закон «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам.

За словами О.ЄФРЕМОВА, завершується підготовка порівняльної таблиці цього законопроекту.

«Як тільки депутати отримають на руки, ми будемо розглядати даний законопроект, і я сподіваюся, що ми його сьогодні ухвалимо», - сказав він.

О.ЄФРЕМОВ повідомив про домовленість, що на розгляд парламенту будуть виноситися лише ті поправки до законопроекту, які мають шанс бути підтриманими. «Сподіваюся, що наші колеги по опозиції виконають дану домовленість», - додав він.

Водночас лідер фракції Партії регіонів спрогнозував, що у законі залишаться ті поправки, які стосуються заборони самовисування в мери міст, а також норма щодо заборони брати участь у виборах тим політичним партіям, осередки яких зареєстровані менше року тому.

О.ЄФРЕМОВ нагадав, що він вносив пропозиції щодо зняття цих пунктів, але не бачить, що більшість у сесійній залі готова підтримати це.