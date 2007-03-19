Ющенко просить не перекривати кисень

Президент України Віктор ЮЩЕНКО проводить зустріч із прем’єр-міністром Віктором ЯНУКОВИЧЕМ, головою Верховної Ради Олександром МОРОЗОМ та лідерами парламентських фракцій В`ячеславом КИРИЛЕНКОМ, Юлією ТИМОШЕНКО, Раїсою БОГАТИРЬОВОЮ, Іваном БОКИМ та Валентином МАТВЄЄВИМ.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Президента України, на зустрічі також присутні глава Секретаріату Президента Віктор БАЛОГА та секретар РНБОУ Віталій ГАЙДУК.

Тема зустрічі – пошук шляхів подолання політичної кризи в державі.

Розпочинаючи зустріч, Віктор Ющенко наголосив: «Я зацікавлений у тому, щоб не допустити консервації ситуації, яка сьогодні склалася».

Президент вважає, що головні причини кризи – розбалансованість державної влади і постійне, вже хронічне невиконання політичних зобов’язань.

«Країні, як кисень, сьогодні потрібна стабільність. Перш за все, мова йде про політичну стабільність. Політична стабільність – це один із елементів державного прогресу», – наголосив глава держави.

Він висловив сподівання, що кожна політична сила, представлена на зустрічі, розуміє, «наскільки принциповим є сьогодні досягнення порозуміння».

«Країні потрібна стабільність не на базі зруйнованого ринку, не на базі незрозумілої приватизації чи будь яких негативних процесів у соціальному і економічному житті. Мова йде про стратегічні національні пріоритети», – наголосив Президент. В.ЮЩЕНКО закликав політиків на базі цих пріоритетів, «незважаючи на політичні кольори», шукати порозуміння.

Глава держави назвав однією із загроз у сьогоднішній ситуації неорганізованість політичних відносин сил у парламенті: «Нам слід цю ворожнечу, цей конфлікт замінити на пошук порозуміння».

Президент наголосив, що важливо дати відповідь, «чому сьогодні протистояння між парламентською більшістю, меншістю, різними інститутами влади стає все далі звичними категоріями у країні». «Мені дуже б хотілося, щоб більшість у парламенті зрозуміла: стратегію держави виписує формула консенсусу», – підкреслив він.

Як очікується учасники зустрічі планують обговорити дотримання взятих зобов`язань зокрема домовленостей щодо призначення Володимира ОГРИЗКА міністром закордонних справ України.

Як повідомляв УНІАН, 14 березня Президент, прем`єр і голова ВР провели зустріч, на якій, зокрема, домовилися розглянути кандидатуру Владимира ОГРИЗКА на посаду міністра закордонних справ.

В.ЯНУКОВИЧ після цієї зустрічі запевнив, що він проводитиме спільну роботу з фракціями щодо кандидатури на посаду міністра закордонних справ, внесену Президентом України. “Шукатимемо підтримку фракцій - проводитимемо відповідну роботу з депутатами для того, щоб одержати ці голоси в парламенті», - сказав прем`єр.

У той же час 15 березня ВР вирішила перенести на вівторок, 20 березня, голосування щодо призначення В.ОГРИЗКА.

Того ж дня В.ЯНУКОВИЧ висловив думку, що було б доцільніше, якби Президент вніс на розгляд у ВР нову кандидатуру на посаду міністра закордонних справ. Він вважає, що це дало б можливість уникнути політичної кризи.

У свою чергу Президент сьогодні, 16 березня, заявив, що наполягатиме на дотриманні домовленостей про призначення В.ОГРИЗКА.