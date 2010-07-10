Кріль наполягає, що ЄЦ не збирається до коаліції

Голова партії “Єдиний Центр” Ігор КРІЛЬ заявляє, що народні депутати з “Єдиного Центру” не мають намірів входити у коаліцію.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії.

"Усі заяви про близьке приєднання народних депутатів із “Єдиного Центру” до парламентської більшості не відповідають їхнім дійсним намірам. Ми й надалі залишатимемося у фракції блоку "Наша Україна – Народна самооборона" і не збираємося міняти цю парламентську прописку на якусь іншу", – заявив І.КРІЛЬ, коментуючи інформацію про вірогідний вступ депутатів-“єдиноцентристів” до коаліції.

За його словами, усілякі припущення на цю тему свідчать про увагу до позиції, яку займає у Верховній Раді група народних депутатів із “Єдиного Центру”.

"Ми ніколи не оголошували про початок опозиційної діяльності. Водночас нинішня влада не уникнула нашої критики за окремі рішення. Але “Єдиний Центр” не ставитиме шлагбауми перед реальними кроками влади у реформуванні країни. Очевидно, така врівноважена позиція нашої політичної сили не дає спокою тим політикам, які звикли до протесту заради протесту. Вони ніяк не можуть втямити, що підтримка влади у здійсненні реформ обертається перевагою для країни, і не важливо, хто буде автором позитивних змін", – заявив він.

І.КРІЛЬ звернув увагу, що гіпотеза про приєднання депутатів із “Єдиного Центру” до коаліції з`явилася одразу після появи чуток про призначення лідера партії Віктора БАЛОГИ в уряд. "Чітко видно безглуздість та примітивність такого висновку, оскільки він грунтується лише на плітках, а не на фактах. Звісно, за явної кризи ідей в опозиційному табор це стало бодай якоюсь нагодою звернути на себе увагу. Однак рекомендую всіляким спікерам не розписуватися за дії “Єдиного Центру”, особливо за ті, які ще не відбулися. Наша партія завжди відкрито оголошувала про свою позицію і послуг сторонніх глашатаїв не потребує", - сказав голова І.КРІЛЬ.