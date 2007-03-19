Мороз вважає кризу фантазіями Тимошенко

Голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ заперечує наявність парламентської кризи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова ВР сказав під час зустрічі в Секретаріаті Президента за участю Президента України Віктора ЮЩЕНКА, прем’єр-міністра України Віктора ЯНУКОВИЧА, глави Секретаріату Президента Віктора БАЛОГИ, секретаря РНБО Віталія ГАЙДУКА, лідера фракції СПУ Івана БОКОГО, лідера фракції «Наша Україна» В’ячеслава КИРИЛЕНКА, лідера фракції Партії регіонів Раїси БОГАТИРЬОВОЇ, лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО та заступника голови фракції КПУ Валентина МАТВЄЄВА.

Реагуючи на відповідні висловлювання Президента України та лідера БЮТ О.МОРОЗ зауважив, що прагнення однієї людини влади, якої у неї немає, не означає, що в парламенті існує криза.

Він також не погодився, що конституційні зміни внесли дисбаланс між гілками влади.

Голова ВР нагадав Президенту, що вони ще в кінці 2003 року підписали угоду, якою передбачалось ухвалення змін до Конституції.

Після цих слів О.МОРОЗА, між ним і Президентом виникла полеміка щодо того, яким чином і на яких умовах вносились зміни до Конституції. Президент відстоював думку, що зміни були ухвалені для того, аби вийти із ситуації, що склалась під час президентських виборів. О.МОРОЗ не погоджувався з цією думкою.

Врешті-решт В.ЮЩЕНКО закликав не повертати дискусію в історичний ракурс, оскільки це може завести її в глухий кут.

Разом з тим під час свого виступу О.МОРОЗ погодився з необхідністю вносити зміни до Конституції: «Те, що необхідно вносити зміни до Конституції, не викликає сумнівів».

Він підтримав ідею Президента створити комісію з напрацювання конституційних змін.

О.МОРОЗ також висловив думку, що конструктивна робота всіх гілок влади дасть змогу зняти “штучне” протистояння в країні. Він також закликав всіх спільно працювати «над амбітним проектом розвитку країни», підготовка якого в ці дні завершується в Кабміні.