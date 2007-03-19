Комуністи видушують з Ющенка референдум

Комуністи вимагають від Президента звернути увагу на те, що останнім часом відбувається «агресивна ідеологічна обробка, психологічний тиск» на людей.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив заступник голови фракції КПУ Валентин МАТВЄЄВ під час зустрічі в Секретаріаті Президента за участю Президента України Віктора ЮЩЕНКА, прем’єр-міністра України Віктора ЯНУКОВИЧА, голови Верховної Ради Олександра МОРОЗА, глави Секретаріату Президента Віктора БАЛОГИ, секретаря РНБО Віталія ГАЙДУКА, лідера фракції СПУ Івана БОКОГО, лідера фракції «Наша Україна» В’ячеслава КИРИЛЕНКА, лідера фракції Партії регіонів Раїси БОГАТИРЬОВОЇ, лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО.

В.МАТВЄЄВ зауважив, що всі підпорядковані Президенту інститути влади говорять про вступ до НАТО, реабілітацію вояків УПА, створення музею радянської окупації.

За словами представника КПУ, вищезазначені заяви не працюють на об’єднання політичних сил.

«Може, ми перестанемо так нагнітати ситуацію в суспільстві, будемо діяти виважено», - підкреслив він, висловивши здивування, чому Президент не виконує вимог Конституції і не оголошує референдуму щодо вступу України до НАТО.

Він нагадав, що ЦВК підтвердила підписи, необхідні для проведення референдуму.

Також під час свого виступу, В.МАТВЄЄВ висловив позицію комуністів щодо необхідності вдосконалення Конституції.

Він запропонував зосередити увагу на тому, що дуже багато положень про права і свободи громадян залишаються лише декларативними.

Виступ лідера фракції СПУ І.БОКОГО був співзвучний з виступами інших представників антикризової коаліції. Він виступив з критикою на адресу «Народної самооборони». Він зауважив, що, за його інформацією, на цей рух кинуті астрономічні кошти. «Я не розумію, чому ми говоримо про стабільність, якщо нестабільність виходить із стін Секретаріату», - зазначив І.БОКИЙ.