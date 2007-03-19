Медведько купив трохи діоксину

Генеральна прокуратура України вже закупила за попередньою домовленістю зразки діоксину, який виробляється в США та Великій Британії, в рамках розслідування кримінальної справи про отруєння Віктора ЮЩЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Києві повідомив начальник головного управління з розслідування особливо важливих справ Генпрокуратури України Олександр ДЕГТЯРЬОВ.

За його словами, зараз на рівні генпрокурорів ведуться переговори про отримання зразків діоксину з Російської Федерації. При цьому О.ДЕГТЯРЬОВ зазначив, що вказану речовину в світі виготовляють лише 4 країни, серед трьох названих - ще й Канада. Втім, додав він, діоксин, який виготовляється в Канаді та США, ідентичний.

Також О.ДЕГТЯРЬОВ зауважив, що проведення співставного аналізу ускладнено ще й через те, що досі ніхто таких досліджень не робив. Водночас він додав, що у Генпрокуратурі вважають, що такий аналіз триватиме не менше 4 місяців.

Крім того, начальник управління повідомив, що наразі слідство не висувало нікому конкретних обвинувачень, розслідування у справі проводяться спільно із залученням спеціалістів СБУ. За словами О.ДЕГТЯРЬОВА постійно проводяться необхідні слідчі дії, заходи, йде обмін інформацією. «Така робота постійно проводилась як при колишньому керівництві СБУ, так і зараз», - наголосив він.

При цьому О.ДЕГТЯРЬОВ зауважив, що труднощі в розслідування злочину, крім іншого, виникають через те, що злочин, звичайно, скоювався на замовлення та заздалегідь готувався певним колом осіб. «Який розмах цього кола осіб, нам залишається поки лише здогадуватися», - наголосив О.ДЕГТЯРЬОВ.

Водночас, коментуючи висловлювання колишнього начальника ГУБОЗ МВС України в м. Києві, а нині керівника Головної служби з питань діяльності правоохоронних органів Секретаріату Президента Валерія ГЕЛЕТЕЯ про те, що начебто слідство у справі про отруєння В.ЮЩЕНКА працює не так, як треба, і йому дещо відомо з приводу обставин отруєння, О.ДЕГТЯРЬОВ сказав, що «дуже дивним є те, що він як начальник УБОЗу на той час володів інформацією про обставини отруєння Президента, але не зміг потрапити до слідчого».

При цьому О.ДЕГТЯРЬОВ зауважив, що «щодо його (В.ГЕЛЕТЕЯ) заяв, що слідство не так виконує (необхідні дії – УНІАН), вже давно виконано, а те, якісно, чи неякісно, це не ГЕЛЕТЕЮ судити».

Водночас начальник управління зауважив, що заяви В.ГЕЛЕТЕЯ Генпрокуратура прийняла до уваги і обов’язково його викличуть на допит «з тих обставин, що стали відомі (йому) з вчинення злочину».

Як повідомляв УНІАН, під час президентської виборчої кампанії восени 2004 року В.ЮЩЕНКО був отруєний діоксином. Розслідування кримінальної справи про його отруєння досі не завершене.

20 грудня 2006 р. В.ЮЩЕНКО заявив, що був отруєний на дачі колишнього заступника голови СБУ Володимира САЦЮКА.

18 березня в ефірі "5 каналу" В.ГЕЛЕТЕЙ заявив, що на дачі у ВСАЦЮКА під час вечері за участю на той час кандидата у президенти Віктора ЮЩЕНКА плов до столу подавав не офіціант, а людина з оточення В.САЦЮКА.

В.ГЕЛЕТЕЙ не виключив можливості, що плов отруїли саме тоді, коли казан зі стравою потрапив до рук колишнього правоохоронця, і саме він подавав страву до столу кожному окремо.

За словами В.ГЕЛЕТЕЯ, “ця людина - колишній офіцер спецпідрозділу. Більше того, ця людина двічі притягалася до кримінальної відповідальності. Перший раз - за здирництво, за вимагання. Справа була закрита за допомогою пана САЦЮКА. Другий раз він, уже будучи звільненим зі спецпідрозділу, притягуєтся до кримінальної відповідальності, знаходиться 11 місяців під слідством і теж справа була закрита за допомогою САЦЮКА”.