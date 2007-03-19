Янукович прийняв представника Райс

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ обговорив ситуацію в Україні із заступником помічника державного секретаря США з питань Європи і Євразії Девідом КРЕЙМЕРОМ.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні під час зустрічі в Кабінеті Міністрів також брав участь директор офісу Центральної і Східної Європи Ради національної безпеки США Адам СТЕРЛІНГ.

В.ЯНУКОВИЧ повідомив представникам делегації США про діяльність уряду в другому півріччі 2006 р. і початку 2007 р. Крім того, під час зустрічі обговорювалась підготовка до вступу України до Світової торгової організації, співпрацю з Євросоюзом, а також співпрацю України і США в рамках корпорації «Виклики тисячоліття».

Як повідомив журналістам після закінчення зустрічі Д.КРЕЙМЕР, під час зустрічі обговорювався цілий ряд питань.

За словами заступника помічника держсекретаря США, розміщення систем ПРО в Чехії і Польщі сьогодні не було предметом переговорів.

«Я знаю, що державний секретар США зацікавлена відвідати Україну, але я не можу назвати точну дату такого візиту», - сказав Д.КРЕЙМЕР, відповідаючи на запитання УНІАН, чи не є візит заступника помічника держсекретаря до України свідченням підготовки візиту К.РАЙС до Києва.