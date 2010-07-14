«Головний диригент» ПР каже, що регіонали – здібні, але неуважні

«Якщо зібрати 300 кращих музикантів світу, і попросити їх разом зіграти якийсь твір, то у них нічого не вийде, хоча у них будуть і ноти. Оркестру потрібний диригент...». Таке міркування висловив «головний диригент ПР» Михайло Чечетов, відповідаючи на питання, чи розуміє він, наскільки смішно і безглуздо він виглядає, коли «семафорить» регіоналам у Верховній Раді, як голосувати.

Політик пояснив, що це - образне порівняння, а також, що позиціонування фракції з усіх питань дуже серйозно готується. «У нас є могутня група експертів, учених, академіків, докторів наук. Іноді ми підключаємо інститути, які дають експертний висновок з тих або інших питань. Я очолюю експертну раду при першому заступнику голови фракції. Я, до речі, теж доктор наук, професор, заслужений економіст України. Після цього експертний висновок виноситься на раду фракції, де він вже обговорюється безпосередньо депутатами, і потім остаточна позиція виноситься в сесійну залу. Але в залі хтось з депутатів може відвернутися, хтось може увійти до зали і не зорієнтуватися, яке питання розглядається, тому для синхронізації голосування в залі я і виконую координуючу функцію. Хоча ще раз повторюю, в процесі вироблення позиції щодо позиціонування фракції йдуть глибокі професійні дискусії, але коли позиція вироблена, фракція голосує одноголосно і монолітно. У цьому і сила нашої фракції і партії, оскільки ми за головне ставимо дисципліну, відповідальність і організованість. Це основа всієї нашої політики», - заявив Чечетов під час інтернет-конференції на «Лиге».