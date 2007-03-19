“Нафтогаз” спростовує заяву Тимошенко

НАК “Нафтогаз України” спростовує заяву лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО щодо відчуження Компанією функцій з управління газотранспортною системою (ГТС) як таку, яка не відповідає дійсності.

Про це йдеться в заяві НАК “Нафтогаз України”, текст якої передано УНІАН.

"НАК «Нафтогаз України» заявляє, що управління газотранспортною системою продовжує здійснювати дочірня компанія «Укртрансгаз», а передача функцій управління ГТС прямо заборонена рядом законів України, останній з яких прийнято в лютому ц.р. за поданням, зокрема, народного депутата Ю.ТИМОШЕНКО", – сказано в повідомленні.

Компанія також заявляє, що не приймала ніяких документів щодо відчуження функцій управління ГТС в майбутньому.

Враховуючи це, Компанія розглядає заяву Ю.ТИМОШЕНКО, як:

- зроблену в результаті введення Ю.ТИМОШЕНКО в оману довіреною особою і/або;

- що свідчить про низьку компетентність Ю.ТИМОШЕНКО в газовій сфері незважаючи на виконання Ю.ТИМОШЕНКО обов`язків віце-прем`єр-міністра України з паливно-енергетичного комплексу (1999-2001 рр.) і президента корпорації ЄЕСУ (1995-1996 рр.).

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на політичних консультаціях Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що НАК «Нафтогаз України» віддав функції з транспортування природного газу російської компанії «Чорноморнафтогаз».

Звертаючись до Президента України, Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що уряд, який не зміг віддати Росії газотранспортну систему, пішов іншим шляхом – «Нафтогаз» підписав угоду, відповідно до якої функції з транспортування газу перейшли інший, - неукраїнській компанії. Потім на прохання Президента вона уточнила назву цієї компанії – «Черноморнафтогез».

У свою чергу, присутній на консультаціях Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ ніяк не відреагував на слова Ю.ТИМОШЕНКО.

Довідка УНІАН. Оператором газотранспортної системи України є ДК “Укртрансгаз” НАК "Нафтогаз України". Компанія експлуатує 36,6 тис. км. магістральних газопроводів і газопроводів-відводів.