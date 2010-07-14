Експерти розшифрували одну з останніх фраз пілота в літаку Качинського

Польським експертам вдалося прочитати частину раніше не розшифрованих записів розмов в кабіні пілотів літака Президента Польщі Леха Качинського, котрий розбився 10 квітня під російським Смоленськом.

Про це повідомляє TVN24 з посиланням на власні джерела.

Згідно з інформацією найпопулярнішого польського каналу новин, експертам, зокрема, вдалося розшифрувати слова командира екіпажа літака Аркадіуша Протасюка.

„Якщо не посаджу (посадимо) машину, то мене вб’є (вб’ють)», - нібито сказав головний пілот за кілька десятків секунд до катастрофи.

Водночас TVN24 відзначає, що невідомо, в якому контексті прозвучали ці слова.

Міністр юстиції Польщі Кшиштоф КВЯТКОВСЬКИЙ не став коментувати цю інформацію, пояснивши це тим, що немає до неї доступу.

Він лише додав, що „це дуже добра інформація для слідства, що вдалося розшифрувати чергові фрагменти записів.

Як повідомляв УНІАН, на початку червня контрольована російськими властями Міждержавна авіаційна комісія передала польським властям копію розшифрованих записів, яку поляки одразу оприлюднили, та копії записів "чорних скриньок", які зараз розшифровуються польськими експертами.

МАК, котрий в травні оприлюднив попередній рапорт з причин катастрофи, опосередковано назвав причиною Смоленської трагедії помилку пілотів, котрі спробували посадити літак, незважаючи на сильний туман.

Представники МАК та низка експертів у Польщі вважають, що пілоти могли вирішити спробувати посадити машину під тиском VIP-ів на борту.

Водночас частина спеціалістів вважає причиною катастрофи неправильно подані дані екіпажу диспетчером Смоленського летовища, через які літак опинився над самою землею на близько кілометр ближче від початку злітно-посадкової смуги.