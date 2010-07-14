Довгий розказав, що сам сплачує за свою роботу у КМДА

Олесь ДОВГИЙ запевняє, що за весь час свого перебування на посаді секретаря Київської міської ради не витратив жодної копійки державних коштів на своє особисте утримання, і робить він це за рахунок інших власних доходів.

Про це О.ДОВГИЙ сказав в інтерв’ю УНІАН, опублікованому сьогодні на сайті агентства.

“Ні на автомобіль, ні на жодну краплю бензину, жодну краплю фарби, комп’ютер, стіл, стілець, телефони. Усе придбано за власний кошт”, - наголосив О.ДОВГИЙ, пояснюючи, що витрачає на це власні доходи.

“Забезпечення моєї роботи секретаря Київради київському міському бюджету нічого не вартує. А кошти, які я отримую як зарплату, я значно більше тут же спрямовую на різні соціальні програми”, - запевнив він.

За словами О.ДОВГОГО, він вважає не зовсім коректним афішувати це благодійництво. “Якщо ти робиш хорошу справу, допомагаєш дітям чи ще комусь, ти це повинен робити без розголосу, не для піару”, - зазначив він.

“До речі, на момент обрання мене секретарем Київради мої декларації були більшими, ніж сьогодні”, - додав О.ДОВГИЙ.

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