Луценко піде на вибори з Тимошенко і Яценюком

Лідер партії «Народна самооборона» Юрій ЛУЦЕНКО піддав критиці ухвалені парламентом зміни до Закону «Про вибори депутатів Верховної Ради АР Крим, місцевих рад і сільських, селищних, міських голів», ініційовані фракцією Партії регіонів.

«Новий закон про вибори до місцевих рад - не європейський», - заявив Ю.ЛУЦЕНКО сьогодні на прес-конференції в Одесі, представляючи таким чином свої «Підсумки і аналіз політичного сезону".

За його словами, «Народна самооборона» підтримує зусилля депутатів фракції БЮТ, які готують подання до Конституційного Суду України щодо неконституційності ряду норм нової редакції цього закону.

«Існуюча влада, - наголосив Ю.ЛУЦЕНКО, - просто “не чує” думок і пропозицій опозиції. Більш того, опозицію в Україні намагаються знищити як явище. У цих умовах розрізненим опозиційним партіям і блокам потрібно домовлятися про найтіснішу співпрацю».

“Тому на майбутніх місцевих виборах ми стоятимемо пліч-о-пліч з політичними силами Арсенія ЯЦЕНЮКА і Юлії ТИМОШЕНКО”, - підкреслив лідер «Народної самооборони». І додав, що «вже у серпні, як тільки будуть готові відповідні документи, партійні організації оголосять, в яких правових формах здійснюватиметься ця співпраця.