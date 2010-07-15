Янукович знову наступив на ті самі граблі (фото)

Черговий ляп Віктора Януковича стався під час неформального саміту президентів країн СНД у Криму, що відбувся на наступний день після бурхливого святкування ювілею президента у "Заліссі".

Про конфуз пише "Українська правда".

Усіх своїх гостей Янукович зустрічав на ґанку Лівадійського палацу (на саміт приїхали президент Росії Дмитро Медведєв, Білорусі - Олександр Лукашенко, Азербайджану - Ільхам Алієв, Вірменії - Серж Саргсян, Казахстану - Нурсултан Назарбаєв).

За протоколом, Янукович потис руку кожному президенту і сфотографувався з ним на фоні національних прапорів країн-учасниць СНД.

Саме з останнім пунктом і виникла проблема. Як виявилося, прапор України був вивішений неправильно - вгору жовтою, а не синьою смугою. Тож, Янукович фотографувався на фоні перевернутого державного символа.

Слід зазначити, що Янукович вже почав повторюватися у своїх казусах і ставати на ті самі граблі.

Аналогічний ляп стався рівно 3 роки тому, коли на обкладинці презентованої книги за авторством Януковича "...і рік при владі. Віктор Янукович: від кризи - до економічного зростання" було зображено перевернутий український прапор.

Фото з саміту - УНІАН