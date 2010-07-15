Блок Кличка заблокував трибуну Київради

Депутати фракції Блоку Віталія Кличка заблокували трибуну у сесійній залі Київради з вимогою надати проекти рішень, додатково внесені до порядку денного засідання.

Як передає кореспондент УНІАН, депутат фракції Наталія НОВАК перед блокуванням заявила, що до цього часу відповідні проекти рішень із понад 50 пропозицій, що стосуються передачі землі, не надані.

Вона зазначила, що депутати її блоку вимагають надати новий порядок денний з усіма внесеними з голосу питаннями, а також роздати проекти рішень щодо землі.

Після цього секретар Київради Олесь ДОВГИЙ оголосив перерву в засіданні, порадивши Блоку Кличка знайти порозуміння та вирішити проблему з депутатами інших фракцій.

Як повідомляв УНІАН, Київрада розширила порядок денний сьогоднішньої сесії на 65 питань.

Внесення відповідних проектів рішень з голосу тривало близько трьох годин.

Фракція Партії регіонів внесла 13 проектів рішень, Блоку Черновецького – 7, Блоку Литвина – 1. Опозиція також запропонувала до розгляду свої проекти, зокрема, БЮТ – 15 і Блок Кличка – 2.