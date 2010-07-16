У Тимошенко обурилися поведінкою Януковича

БЮТ заявляє, що Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ ігноруванням сьогоднішнього урочистого засідання Верховної Ради засвідчив зневагу до державного суверенітету України.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві БЮТ.

“У Блоці Юлії Тимошенко не здивовані відсутністю Віктора ЯНУКОВИЧА на урочистому засіданні Верховної Ради з нагоди 20-ї річниці проголошення Декларації про державний суверенітет України. Давно відомо, що для ЯНУКОВИЧА є речі важливіші, ніж державний суверенітет України, її територіальна цілісність, захист прав і свобод громадян, гарантом яких він мав би бути відповідно до ст. 102 Конституції України”, - зазначається в заяві.

БЮТ вважає, що “своєю поведінкою, а також усією діяльністю на президентській посаді Віктор ЯНУКОВИЧ ще раз яскраво засвідчив зневагу до державного суверенітету України”.