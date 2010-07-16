Україна ухвалила рішення відкласти випуск єврооблігацій

Україна ухвалила рішення відкласти випуск своїх єврооблігацій на 2 млрд. дол. США. Про це повідомляється на сайті Міністерства фінансів України.

«Україна вдячна інвесторам за проявлену значну цікавість до її роуд-шоу й продуктивні зустрічі з інвесторами. Враховуючи, що є інші джерела фінансування і позицію ліквідності, Міністерство фінансів ухвалило рішення на даний момент не реалізовувати нову транзакцію. Україна постійно розглядатиме можливість залучення фінансування на міжнародних ринках капіталу, виходячи зі своїх потреб і ринкової ситуації», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 6 липня ц.р. Україна почала десятиденне road show (роуд-шоу) своїх єврооблігацій. В результаті випуску урядових паперів планувалося залучити 2 млрд. доларів на термін 10 років.