Від Балоги втік мер

16:52, 16 липня 2010
Політика
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Глухов зібрався до іншої партії

Мер Кременчука Полтавської області Микола ГЛУХОВ написав заяву про вихід з партії «Єдиний центр».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сьогодні заявив журналістам.

За його словами, він залишив лави партії через те, що 1,5 роки тому партія припинила активну діяльність і під час президентських виборів не проявила активної позиції.

«Не можна, щоб партія була просто спостерігачем. На виборах Президента «Єдиний центр» ніяк себе не зарекомендував», - сказав М.ГЛУХОВ.

Він також заявив, що розглядає можливість вступу до лав іншої партії.

Як повідомлялося, М.ГЛУХОВ заявляв, що у черговий раз балотуватиметься на пост мера Кременчука, але поки не сказав, від якої партії.

На останніх виборах Президента України М.ГЛУХОВ підтримував В.ЯНУКОВИЧА.

 

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