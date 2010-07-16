Від Балоги втік мер

Мер Кременчука Полтавської області Микола ГЛУХОВ написав заяву про вихід з партії «Єдиний центр».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сьогодні заявив журналістам.

За його словами, він залишив лави партії через те, що 1,5 роки тому партія припинила активну діяльність і під час президентських виборів не проявила активної позиції.

«Не можна, щоб партія була просто спостерігачем. На виборах Президента «Єдиний центр» ніяк себе не зарекомендував», - сказав М.ГЛУХОВ.

Він також заявив, що розглядає можливість вступу до лав іншої партії.

Як повідомлялося, М.ГЛУХОВ заявляв, що у черговий раз балотуватиметься на пост мера Кременчука, але поки не сказав, від якої партії.

На останніх виборах Президента України М.ГЛУХОВ підтримував В.ЯНУКОВИЧА.