Москаль вважає знайдений арсенал зброї провокацією

У Служби безпеки України немає оперативних даних, що Громадянський рух «Народна самооборона» має збройні формування, заявив сьогодні на брифінгу у Дніпропетровську заступник голови СБУ Геннадій МОСКАЛЬ.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, СБУ категорично заявляє, що в Україні на сьогодні немає терористичних та диверсійних центрів іноземних держав, а також збройних формувань політичних партій.

За словами Г.МОСКАЛЯ, арсенал зброї, знайдений вчора у підвалі будинку на бульварі Дружби Народів у Києві не був призначений для застосування у вищезгаданих цілях. Г.МОСКАЛЬ підкреслив, що залишається актуальним питання, хто поклав зброю саме у це місце. Як сказав заступник голови СБУ, його дивує, чому зброя була складована у приміщенні, куди має доступ багато людей.

Він наголосив, що розслідуванням цієї справи повинне займатися Міністерство внутрішніх справ. Г.МОСКАЛЬ підкреслив, що міліція має знайти власників зброї.

Він припустив, що зброя може належати якомусь із бандформувань. Втім, за словами Г.МОСКАЛЯ, СБУ не висуває жодних версій з приводу знайденого арсеналу, оскільки це не у компетенції Служби безпеки України.

Г.МОСКАЛЬ провів аналогію щодо вчорашнього вилучення арсеналу зброї та вибухівки з інцидентом, який стався 4 вересня 2002 року на трасі у Житомирській області. Він розповів, що того дня інспектори ДАІ затримали автомобіль «Опель-Омега» без номерних знаків з 20 ящиками «коктейлю Молотова», а також велику кількість листівок проти тодішнього Президента Леоніда КУЧМИ за підписами штабів Петра СИМОНЕНКА, Юлії ТИМОШЕНКО, Олександра МОРОЗА та УНА-УНСО. Г.МОСКАЛЬ зазначив, що тоді ЗМІ «багато говорили-писали» про даний інцидент, який врешті-решт «закінчився нічим».

За словами заступника голови СБУ, автомобіль з листівками зник, також у правоохоронних органах зникли усі матеріали даної справи. На думку Г.МОСКАЛЯ, події майже 5-річної давнини дуже нагадують подію з вилученням арсеналу у Києві.

Як сказав Г.МОСКАЛЬ, подібні факти дискредитують Україну в очах світового товариства. Він назвав вчорашній інцидент цілковитою провокацією поза рамками здорового глузду.

Заступник голови СБУ закликав ЗМІ тримати у полі зору процес розслідування справи про арсеналу зброї та вибухівки до кінця – поки не буде знайдено винних.

Г.МОСКАЛЬ також заявив, що не є прихильником лідера Громадянського руху «Народна самооборона» Юрія ЛУЦЕНКА. «Наші шляхи розійшлися», - зазначив він.

Г.МОСКАЛЬ повідомив, що сьогодні перебуває у Дніпропетровську на всеукраїнській нараді співробітників СБУ.