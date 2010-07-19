Луценко: 6 млн. підуть на кортеж для двійника Януковича

Колишній міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО заявляє, що МВС не потребує нових автомобілів.

Про це він сказав, коментуючи інформацію про закупівлю Міністерством внутрішніх справ цілого парку нових автомобілів вартістю близько 6 млн. грн., повідомили УНІАН у прес-службі партії «Народна самооборона».

«По-перше - коли очолював МВС, ні я, ні мої заступники пішки на роботу не ходили, і автомобілі у всіх були справні. Друге - минулого року провели закупівлю автомобілів для взводу супроводження президентського кортежу, на який, на жаль, МВС було змушене виділити декілька мільйонів гривень», - розповів екс-глава МВС.

За його словами, припустити, що нова закупівля йде на автопарк міністра та його заступників – важко. “Бо тоді виявиться, що уряд України просить у МВФ кредит, а в той же час 6 мільйонів викидає на закупівлю машин для керівництва одного міністерства - МВС», - вважає Ю.ЛУЦЕНКО.

«Тому єдина версія: напевне, ЯНУКОВИЧ вирішив завести собі двійника”, - зазначив Він. “Крім основного і обманного ескорту, очевидно, зараз буде запущено ще два. А інакше пояснити цю закупівлю не можна. А пам’ятаючи про збільшення його охорони зі 100 до 170 осіб, така версія здається єдино можливою», - додав Ю.ЛУЦЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні свій коментар щодо оголошення МВС тендеру на придбання чотирьох автомобілів Mercedes Е350 загальною вартістю близько 2 млн. грн., чотирьох Audi А6 вартістю 35-73 тис. євро та дванадцятьох Toyota Camry - дал міністр внутрішніх справ опозиційного уряду, депутат Верховної Ради від «Народної самооборони» Геннадій МОСКАЛЬ.