Симоненко ще не готовий "підсилити" Януковича

Дискусії з приводу розширення повноважень президента і уряду в коаліції ще не було.

Про це заявив лідер КПУ Петро Симоненко в ефірі 5 каналу.

Він пояснив, що комуністи підписали депутатське подання до Конституційного суду щодо перевірки змін до Конституції від 2004 року на відповідність основному закону, задля того, щоб "суд поставив крапку".

"Продовжуючи відстоювати позицію необхідності політичної реформи ми і вирішили, щоб суд поставив крапку. Крім КС ніхто сьогодні не може визначитися щодо того, що у нас відбувалося в 2004 році", - зазначив він.

"Не треба сьогодні робити припущень. А коли виникне ситуація необхідно проводити ту чи іншу дискусію. Які повноваження треба підсилити, чи де покращити відповідальність перед законом державних службовців. Це буде зроблено, коли буде поставлена крапка судом", - заявив комуніст.

Українська правда