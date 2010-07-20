Симоненко вважає, що долю Конституції вирішувати ще зарано

Лідер Комуністичної партії України Петро СИМОНЕНКО переконаний, що цього року всеукраїнський референдум стосовно скасування політичної реформи не відбудеться.

Про це він заявив в ефірі програми “Час” на “5-му каналі”,повідомляє прес-служба КПУ.

“Цього року референдуму не буде, бо не прийнятий закон”, - сказав П.СИМОНЕНКО. (10 липня Верховна Рада перенесла на наступну сесію розгляд законопроекту “Про всеукраїнський референдум” – УНІАН).

Він висловив сумнів щодо можливості проведення позачергової сесії парламенту з метою ухвалення закону про всеукраїнський референдум. “Я знаю позицію колег по фракції. Тому я вважаю, що цього не буде”, - зазначив П.СИМОНЕНКО.

При цьому він наголосив, що фракція КПУ виступає за ухвалення даного закону, оскільки неодноразово вимагала проведення референдуму з питання участі України у військових блоках, стосовно мовного питання.

Водночас П.СИМОНЕНКО додав, що в ситуації, коли порушується питання про можливість прийняття нової Конституції, “виникає проблема, яка процедура буде прийняття цих змін?”. За його словами, чинним Основним Законом передбачено, що зміни до Конституції має право вносити тільки Верховна Рада.

П.СИМОНЕНКО зауважив, що без ухвалення закону про референдум виникає питання щодо доцільності його проведення. За його словами, якщо референдум “буде дорадчий, тобто воля наших громадян почута парламентарями, то це одне питання. Якщо це можливість одразу ж узаконити — виникає ряд проблем…”.

“Є загроза, що в умах суперечностей не будуть виважені ті позиції, які вносяться на розгляд, коли мова йде про референдум”, - додав П.СИМОНЕНКО. При цьому він наголосив: “Тому нам необхідно стабілізувати ситуацію економічно, соціально, і тільки тоді вирішувати долю Конституції”.