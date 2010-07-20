Назарбаєв зібрався до України

У вересні цього року Україну з офіційним візитом відвідає Президент Казахстану Нурсултан НАЗАРБАЄВ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олександр ДИГУСАРОВ сьогодні на брифінгу.

Він нагадав, що 16-17 липня міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО відвідав з візитом Казахстан. Під час цієї поїздки К.ГРИЩЕНКО провів зустріч керівником зовнішньополітичного відомства Республіки Казахстан, діючим головою ОБСЄ Канатом САУДАБАЄВИМ. К.САУДАБАЄВ заявив про підтримку Казахстаном заявки України на головування в ОБСЄ у 2013 році.

Також, за словами О.ДИГУСАРОВА, міністри обговорили актуальні питання українсько-казахських відносин, зокрема, проаналізували хід підготовки до офіційного візиту в Україну Президента Казахстану Н.НАЗАРБАЄВА, який запланований на вересень цього року.