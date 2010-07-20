Табачник зурочив вступну кампанію?

У Калуші Івано-Франківської області співробітники підрозділу Державної служби боротьби з економічною злочинністю задокументували факт вимагання та отримання хабара членом приймальної екзаменаційної комісії.

Про це сьогодні УНІАН повідомив керівник Центру зв’язків з громадськістю УМВС України в Івано-Франківській області Василь ГУЛЬТАЙЧУК.

За його словами, затримано 47-річну жінку, директора локального центру дистанційної освіти, яка у цій вступній кампанії представляла інтереси одного з національних університетів України.

Після того, як один із абітурієнтів звернувся до правоохоронців із заявою про вимагання хабарів, жінку було затримано “на гарячому” – під час одержання нею хабара у 200 доларів США. Додаткову суму грошей абітурієнту належало сплатити представниці приймальної екзаменаційної комісії у тому разі, як він вступить на навчання за спеціальністю “Менеджмент митної справи”.

Правоохоронці перевіряють інші факти вимагання та отримання хабарів від абітурієнтів при прийманні документів цим представником екзаменаційної комісії.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні міністр освіти ТАБАЧНИК заявив, що цього року під час вступної кампанії не надходило жодного звернення про факти хабарництва у навчальних закладах.